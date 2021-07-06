Денис Черышев может продолжить карьеру в «Хетафе»

В понедельник президенты «Валенсии» и «Хетафе» обедали в Мадриде. Во время встречи они обсуждали возможные сделки между клубами. «Летучие мыши» заинтересованы в подписании Хуана Иглесиаса, Мауро Арамбарри и Джене Даконам.

При этом «Валенсия» не готова тратить большие деньги на покупку игроков «Хетафе», поэтому команда готова включить в сделку своих футболистов. В список кандидатов для обмена входит 30-летний Черышев.