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14:32 (мск), источник: Sports.Ru

«Барса» серьезно влипла: не может зарегистрировать новых игроков (включая Месси) пока не разгрузит зарплатную ведомость

Никто не хочет уходить.

Барселона
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Источник: AP 2021

В летнее трансферное окно менеджмент «Барсы» неплохо поработал над усилением. Из «Ман Сити» пришли Агуэро и перспективный защитник Эрик Гарсия, а из «Лиона» выписали Мемфиса Депая, слухи о трансфере которого ходили давно. Кроме того, из аренды в «Бетисе» вернулся 22-летний бразильский правый защитник Эмерсон, который уже сыграл два матча за сборную на Кубке Америки.

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Проблема в том, что «Барселона» не может зарегистрировать новых игроков из-за  раздутой зарплатной ведомости. Клуб уже продал Конрада де ла Фуэнте, Жан-Клера Тодибо и Жуниора Фирпо, но этого мало.

В сезоне-2019/20 зарплатная ведомость «Барсы» составляла 671 миллион евро. Но начиная с сезона-2020/21 Ла Лига ввела потолок зарплат: он составляет чуть меньше 383 миллионов евро ежегодно. Сейчас «Барселона» тратит на зарплаты 110% от своего дохода. Согласно требованиями финансового фэйр-плей, эта сумма не должна превышать 70% от доходов клуба. Нужно сократить зарплатный фонд минимум на 40%.

Ситуация настолько тяжелая, что «Барса» отдала в аренду «Вулверхэмптону» 21-летнего португальского вингера Франсишку Тринкау, которого купила в августе 2020-го у «Браги» за 30 миллионов евро.

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Избавились и от бразильского опорника Матеуса Фернандеса, которого взяли у «Ботафого» в одно время с Тринкау за 7 миллионов евро. Бразилец провел в клубе всего один матч (17 минут в гостевом матче с киевским «Динамо»), а в июне «Барса» расторгла с ним контракт. Теперь Матеус будет судиться с клубом, потому что считает, что соглашение было аннулировано незаконно.

Добровольно не хотят уходить Самюэль Умтити и Миралем Пьянич. От первого «Барса» пытается избавиться уже давно, но Умтити отказывается разрывать контракт и намерен обратиться в ФИФА, если клуб расторгнет соглашение в одностороннем порядке. Мотивация Умтити понятна: до выплаты налогов его зарплата составляет 16 миллионов евро — такой гигантской лички сейчас ему не предложит ни один клуб мира.

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Похожая ситуация с Пьяничем. Босниец, несмотря на отсутствие постоянной игровой практики, категорически отказался разрывать контракт с «Барселоной». Его уход также сильно разгрузил бы зарплатную ведомость клуба: после вычета налогов зарплата Миралема — 8 миллионов евро.

У «Барсы» есть и еще один громоздкий актив — Фелипе Коутиньо. От него клуб избавиться уже не надеется: предложений по нему нет. Единственный способ отделаться от бразильца хотя бы на какое-то  время — отдать в аренду без сохранения зарплаты. Учитывая нынешнюю форму Коутиньо (не играл с декабря) это крайне маловероятный исход. Если «Барсе» не получится расторгнуть контракт хотя бы с Умтити и Пьяничем, то клуб рискует не только не зарегистрировать новых игроков, но и не переподписать новое соглашение с Лео Месси.

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В таком случае вполне вероятен исход, при котором каталонцы будут избавляться от легенд клуба: Серджи Роберто, Серхио Бускетса и Жорди Альбы. Не исключено, что придется расстаться и с молодыми проспектами: Серджиньо Дестом и Рональдом Араухо. «Барселона» загнала себя в тупик, из которого ей будет невероятно сложно выбраться.

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