«ПСЖ» объявил о переходе Ашрафа Хакими из «Интера»
Защитник «Интера» Ашраф Хакими продолжит карьеру в «Пари-Сен Жермен».
ПСЖ
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Защитник «Интера» Ашраф Хакими продолжит карьеру в «Пари-Сен Жермен».
О трансфере сообщил официальный сайт парижской команды. Контракт марокканца с «ПСЖ» рассчитан до 2026 года.
Популярный инсайдер Фабрицио Романо уточняет, что французы заплатили «Интеру» за игрока € 60 млн, а ещё € 11 млн будут выплачены в качестве различных бонусов. К Хакими также присматривался лондонский «Челси», но официальных предложений от «аристократов» так и не последовало.
В минувшем сезоне Хакими стал с «Интером» чемпионом Италии. Защитник провёл в Серии А 37 матчей, в которых забил семь мячей и сделал восемь голевых передач. Ашраф является воспитанником мадридского «Реала». С 2018 по 2020 год Хакими выступал за дортмундскую «Боруссию».