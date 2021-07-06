«ПСЖ» объявил о переходе Ашрафа Хакими из «Интера»

О трансфере сообщил официальный сайт парижской команды. Контракт марокканца с «ПСЖ» рассчитан до 2026 года.

Популярный инсайдер Фабрицио Романо уточняет, что французы заплатили «Интеру» за игрока € 60 млн, а ещё € 11 млн будут выплачены в качестве различных бонусов. К Хакими также присматривался лондонский «Челси», но официальных предложений от «аристократов» так и не последовало.