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11:02 (мск), источник: Газета.Ру

Сестра погибшего футболиста Салы пыталась покончить с собой

Сестра погибшего футболиста Эмилиано Салы Рамина пыталась покончить с собой.

Нант
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Источник: AFP 2021

Девушка госпитализирована и в данный момент находится в критическом состоянии, информирует tn.com.ar.

После трагедии Ромина продолжительное время продолжала публиковать сообщения в социальных сетях о своем брате, в том числе и на его день рождения.

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Напомним, Эмилиано Сала два с половиной года назад перешел из французского «Нанта» в английский «Кардифф» за 15 млн фунтов. 22 января 2019 года во время перелета в расположение новой команды самолет с игроком на борту пропал с радаров над Ла-Маншем. Летательный аппарат был найден 3 февраля на дне пролива, среди обломков которого было найдено тело. После экспертизы полиция подтвердила, что погибшим является Сала.

Ранее сообщалось, что семья погибшего в авиакатастрофе аргентинского футболиста Эмилиано Салы подала в суд на клубы «Нант» и «Кардифф Сити».

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