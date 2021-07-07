Экс-футболист «Кайрата» покинул тренерский штаб «Астаны»
Тренер вратарей Николай Родионов уходит из «Астаны». Об этом сообщает
Астана
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Тренер вратарей Николай Родионов уходит из «Астаны». Об этом сообщает
При этом он продолжает входить в тренерский штаб сборной Казахстана.
В качестве тренера работал в «Локомотиве» (Астана), «Шахтере», юношеских, молодежной и национальной сборных Казахстана.
В качестве футболиста выступал за «ЦСКА» (Алматы), «Горняк», «Мунайшы», «Кайсар», «Булат», «Елимай», «Кайрат», «Жетысу», «Мегаспорт».