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18:35 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-футболист «Кайрата» покинул тренерский штаб «Астаны»

Тренер вратарей Николай Родионов уходит из «Астаны». Об этом сообщает телеграм-канал «Гол емес».

Астана
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При этом он продолжает входить в тренерский штаб сборной Казахстана.

В качестве тренера работал в «Локомотиве» (Астана), «Шахтере», юношеских, молодежной и национальной сборных Казахстана.

В качестве футболиста выступал за «ЦСКА» (Алматы), «Горняк», «Мунайшы», «Кайсар», «Булат», «Елимай», «Кайрат», «Жетысу», «Мегаспорт».

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