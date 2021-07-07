Бывший форвард «Кайрата» Жерар Гоу может перейти в «Астану»
Ивуариец Жерар Гоу может стать футболистом «Астаны». Об этом сообщает инсайдер Айдын Кожахмет.
Астана
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Ивуариец Жерар Гоу может стать футболистом «Астаны». Об этом сообщает инсайдер Айдын Кожахмет.
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32-летний Гоу выступал за «Кайрат» в период 2014—2017 годов. Становился лучшим бомбардиром трех чемпионатов Казахстана. Во всех турнирах забил 104 гола, что сделало его лучшим бомбардиром в истории «Кайрата».
Алматинский клуб покинул после сезона-2017 в связи с окончанием действующего контракта. Руководство «желто-черных» предлагало легионеру новое соглашение, но на пониженных условиях, однако игрок отверг предложение и покинул команду.
После КПЛ играл в чемпионате Китая, впоследствии перебрался в Турцию.