Бывший форвард «Кайрата» Жерар Гоу может перейти в «Астану»

«Астана» продолжает поиски игроков в атакующую линию. Клубу были предложены услуги экс-бомбардира «Кайрата» Жерара Гоу. Не знаю, насколько реален переход игрока, но сам Джерри не против приезда в столицу Казахстана. Причем готов значительно снизить свои финансовые аппетиты. «Астана» изучает вопрос. Все-таки Гоу последние пару лет совсем не похож на ту машину по штампованию голов , — говорится в сообщении источника.

32-летний Гоу выступал за «Кайрат» в период 2014—2017 годов. Становился лучшим бомбардиром трех чемпионатов Казахстана. Во всех турнирах забил 104 гола, что сделало его лучшим бомбардиром в истории «Кайрата».

Алматинский клуб покинул после сезона-2017 в связи с окончанием действующего контракта. Руководство «желто-черных» предлагало легионеру новое соглашение, но на пониженных условиях, однако игрок отверг предложение и покинул команду.