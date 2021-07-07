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19:16 (мск), источник: Vesti.kz

Бывший форвард «Кайрата» Жерар Гоу может перейти в «Астану»

Ивуариец Жерар Гоу может стать футболистом «Астаны». Об этом сообщает инсайдер Айдын Кожахмет.

Астана
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«Астана» продолжает поиски игроков в атакующую линию. Клубу были предложены услуги экс-бомбардира «Кайрата» Жерара Гоу. Не знаю, насколько реален переход игрока, но сам Джерри не против приезда в столицу Казахстана. Причем готов значительно снизить свои финансовые аппетиты. «Астана» изучает вопрос. Все-таки Гоу последние пару лет совсем не похож на ту машину по штампованию голов , — говорится в сообщении источника.

32-летний Гоу выступал за «Кайрат» в период 2014—2017 годов. Становился лучшим бомбардиром трех чемпионатов Казахстана. Во всех турнирах забил 104 гола, что сделало его лучшим бомбардиром в истории «Кайрата».

Алматинский клуб покинул после сезона-2017 в связи с окончанием действующего контракта. Руководство «желто-черных» предлагало легионеру новое соглашение, но на пониженных условиях, однако игрок отверг предложение и покинул команду.

После КПЛ играл в чемпионате Китая, впоследствии перебрался в Турцию.

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