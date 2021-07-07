Президент «Бенфики» арестован по подозрению в мошенничестве
Арестован президент «Бенфики» Луис Фелипе Виейра, сообщает 7 июля O Jornal Economico. Его подозревают в мошенничестве, неуплате налогов и отмывании денег.
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