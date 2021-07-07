«Ордабасы» объявил об уходе пяти футболистов

Это Жоао Пауло, Рубен Бриджидо, Багдат Каиров, Тимур Досмагамбетов и Игорь Трофимец.

Как известно, Пауло перешел в «Кайрат», Бриджидо, Каиров — в «Тобол», Досмагамбетов — в «Тараз».

Ранее отмечалось, что они ушли из-за финансовых трудностей в шымкентской команде.