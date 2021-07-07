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20:00 (мск), источник: Vesti.kz

«Ордабасы» объявил об уходе пяти футболистов

Пять игроков покинули футбольный клуб «Ордабасы», сообщает пресс-служба клуба.

ОрдабасыЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Это Жоао Пауло, Рубен Бриджидо, Багдат Каиров, Тимур Досмагамбетов и Игорь Трофимец.

Как известно, Пауло перешел в «Кайрат», Бриджидо, Каиров — в «Тобол», Досмагамбетов — в «Тараз».

Ранее отмечалось, что они ушли из-за финансовых трудностей в шымкентской команде.

Напомним, после 19 туров в КПЛ «Ордабасы» располагается на пятом месте из 14, набрав 27 очков.

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