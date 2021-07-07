«Ордабасы» объявил об уходе пяти футболистов
Пять игроков покинули футбольный клуб «Ордабасы», сообщает
ОрдабасыЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Пять игроков покинули футбольный клуб «Ордабасы», сообщает
Это Жоао Пауло, Рубен Бриджидо, Багдат Каиров, Тимур Досмагамбетов и Игорь Трофимец.
Как известно, Пауло перешел в «Кайрат», Бриджидо, Каиров — в «Тобол», Досмагамбетов — в «Тараз».
Ранее отмечалось, что они ушли
Напомним, после 19 туров в КПЛ «Ордабасы» располагается на пятом месте из 14, набрав 27 очков.