Жоао Пауло сделал заявление после перехода в «Кайрат»

«Большое спасибо “Ордабасы”, был очень счастлив быть частью этой истории. Благодарю всех, кто является частью клуба, за то, что открыли двери клуба для меня, болельщиков за поддержку, друзей, которые всегда будут в моем сердце, город Шымкент, в котором я чувствовал себя как дома, за все большое спасибо!!!» — написал он на своей странице в Instagram.