Жоао Пауло сделал заявление после перехода в «Кайрат»
Новичок «Кайрата» Жоао Пауло попрощался с «Ордабасы» в соцсетях, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Кайрат
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Новичок «Кайрата» Жоао Пауло попрощался с «Ордабасы» в соцсетях, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Большое спасибо “Ордабасы”, был очень счастлив быть частью этой истории. Благодарю всех, кто является частью клуба, за то, что открыли двери клуба для меня, болельщиков за поддержку, друзей, которые всегда будут в моем сердце, город Шымкент, в котором я чувствовал себя как дома, за все большое спасибо!!!» — написал он на своей странице в Instagram.
«Кайрат» объявил о переходе бразильского игрока 6 июля. Контракт с ним подписан на 1,5 года.
За «Ордабасы» 33-летний легионер сыграл 72 матча, в которых забил 35 голов и отдал 15 результативных передач. В этом сезоне он провел за шымкентцев 14 игр, отметился восемью мячами и тремя ассистами.