Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
22:00
Англия
Дания
Футбол. Чемпионат Европы
2.07
Бельгия
Италия
12
Футбол. Чемпионат Европы
3.07
Чехия
Дания
12
Футбол. Чемпионат Европы
3.07
Украина
Англия
04
Футбол. Сборные
4.07
Мексика
Нигерия
40
Футбол. Чемпионат Европы
6.07
Италия
Испания
П 4:2
11
Все события
Фоторепортажи
24Испания в серии пенальти обыграла Швейцарию
24Дания пробилась в полуфинал Евро
20:41 (мск), источник: Vesti.kz

Жоао Пауло сделал заявление после перехода в «Кайрат»

Новичок «Кайрата» Жоао Пауло попрощался с «Ордабасы» в соцсетях, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Кайрат
ОрдабасыЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Наверх
Источник: instagram.com/jpaullo/

«Большое спасибо “Ордабасы”, был очень счастлив быть частью этой истории. Благодарю всех, кто является частью клуба, за то, что открыли двери клуба для меня, болельщиков за поддержку, друзей, которые всегда будут в моем сердце, город Шымкент, в котором я чувствовал себя как дома, за все большое спасибо!!!» — написал он на своей странице в Instagram.

«Кайрат» объявил о переходе бразильского игрока 6 июля. Контракт с ним подписан на 1,5 года.

За «Ордабасы» 33-летний легионер сыграл 72 матча, в которых забил 35 голов и отдал 15 результативных передач. В этом сезоне он провел за шымкентцев 14 игр, отметился восемью мячами и тремя ассистами.

"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Сергей Карасев не будет работать на финале Евро-2020
«Барса» выпустила заявление по скандалу с Гризманном и Дембеле
«Матч ТВ» прокомментировал ситуацию с показом игр отбора ЧЕ
Месси отреагировал на слова Неймара перед финалом Кубка Америки
Последний представитель России завершил борьбу на Уимблдоне
Хайо Зеппельт: Олимпийские игры пройдут под знаком допинга
Кевин Кураньи оценил работу Черчесова в сборной России
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь