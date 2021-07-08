Официально: Серхио Рамос — игрок «ПСЖ»

Пресс-служба клуба сообщила о переходе 35-летнего испанца. Контракт рассчитан на два года.

Любопытно, что несколько часов назад «ПСЖ» уже опубликовал новость о приходе Рамоса, но затем удалил запись как ошибочную.

Ранее Рамос объявил об уходе из «Реала», вместе с которым пять раз становился чемпионом Испании, дважды выигрывал Кубок страны, по четыре раза выигрывал Лигу чемпионов и клубный ЧМ.