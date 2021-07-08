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12:11 (мск), источник: Матч ТВ

Официально: Серхио Рамос — игрок «ПСЖ»

«ПСЖ» объявил о подписании защитника Серхио Рамоса.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: AP 2021

Пресс-служба клуба сообщила о переходе 35-летнего испанца. Контракт рассчитан на два года.

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Любопытно, что несколько часов назад «ПСЖ» уже опубликовал новость о приходе Рамоса, но затем удалил запись как ошибочную.

Ранее Рамос объявил об уходе из «Реала», вместе с которым пять раз становился чемпионом Испании, дважды выигрывал Кубок страны, по четыре раза выигрывал Лигу чемпионов и клубный ЧМ.

Испанец защищал цвета «Реала» с 2005 года, в составе этой команды он провел 671 матч, забил 101 мяч и сделал 40 голевых передач.

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