Официально: Серхио Рамос — игрок «ПСЖ»
«ПСЖ» объявил о подписании защитника Серхио Рамоса.
ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
«ПСЖ» объявил о подписании защитника Серхио Рамоса.
Любопытно, что несколько часов назад «ПСЖ» уже опубликовал новость о приходе Рамоса, но затем удалил запись как ошибочную.
Ранее Рамос объявил об уходе из «Реала», вместе с которым пять раз становился чемпионом Испании, дважды выигрывал Кубок страны, по четыре раза выигрывал Лигу чемпионов и клубный ЧМ.
Испанец защищал цвета «Реала» с 2005 года, в составе этой команды он провел 671 матч, забил 101 мяч и сделал 40 голевых передач.