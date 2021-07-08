Лунев подпишет с «Байером» контракт на 2 года
Вратарь Андрей Лунев, срок контракта которого с «Зенитом» истек в конце июня, близок к переходу в «Байер».
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Вратарь Андрей Лунев, срок контракта которого с «Зенитом» истек в конце июня, близок к переходу в «Байер».
По информации Sport24.ru, голкипер в скором времени подпишет с немецким клубом контракт на 2 года.
В минувшем сезоне основным вратарем «Байера» был Лукаш Градецки из сборной Финляндии. Он провел 29 матчей в чемпионате и пропустил 29 голов, отыграв на ноль 9 встреч.
Лунев выходил на поле в 12 матчах РПЛ и трижды сыграл на ноль, пропустив 11 мячей.