Лунев подпишет с «Байером» контракт на 2 года

По информации Sport24.ru, голкипер в скором времени подпишет с немецким клубом контракт на 2 года.

В минувшем сезоне основным вратарем «Байера» был Лукаш Градецки из сборной Финляндии. Он провел 29 матчей в чемпионате и пропустил 29 голов, отыграв на ноль 9 встреч.