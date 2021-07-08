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15:02 (мск), источник: Sports.Ru

Лунев подпишет с «Байером» контракт на 2 года

Вратарь Андрей Лунев, срок контракта которого с «Зенитом» истек в конце июня, близок к переходу в «Байер».

Байер
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Источник: РИА "Новости"

По информации Sport24.ru, голкипер в скором времени подпишет с немецким клубом контракт на 2 года.

В минувшем сезоне основным вратарем «Байера» был Лукаш Градецки из сборной Финляндии. Он провел 29 матчей в чемпионате и пропустил 29 голов, отыграв на ноль 9 встреч.

Лунев выходил на поле в 12 матчах РПЛ и трижды сыграл на ноль, пропустив 11 мячей.

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