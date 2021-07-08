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20:01 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайсар» расторг контракт с выступавшим в Лиге Европы футболистом

Белорусский защитник Сергей Карпович покинул футбольный клуб «Кайсар». Об этом сообщает пресс-служба кызылординцев.

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Стороны приняли решение о расторжении контракта по обоюдному согласию.

За «волков» он сыграл в КПЛ 17 матчей, в которых отметился одним ассистом.

27-летний Карпович стал игроком «Кайсара» в марте. До этого играл за белорусские «Ислочь», «Торпедо-БелАЗ», «Городею», «Минск», «Нафтан», «Березу-2010», «Динамо» (Минск). В составе последней команды выступал в Лиге Европы сезона-2014/15.

Также защищал цвета юношеской и молодежной сборных Беларуси. В национальную команду начал привлекаться с прошлого года.

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