«Кайсар» расторг контракт с выступавшим в Лиге Европы футболистом

Стороны приняли решение о расторжении контракта по обоюдному согласию.

За «волков» он сыграл в КПЛ 17 матчей, в которых отметился одним ассистом.

27-летний Карпович стал игроком «Кайсара» в марте. До этого играл за белорусские «Ислочь», «Торпедо-БелАЗ», «Городею», «Минск», «Нафтан», «Березу-2010», «Динамо» (Минск). В составе последней команды выступал в Лиге Европы сезона-2014/15.