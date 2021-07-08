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20:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Симеоне продлил контракт с «Атлетико»

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Мадридский «Атлетико» продлил контракт с главным тренером команды Диего Симеоне, сообщается на сайте футбольного клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Новое соглашение с 51-летним аргентинским специалистом рассчитано до 30 июня 2024 года. Также в клубе продолжат работать члены его тренерского штаба Оскар Ортега, Пабло Верчеллоне, Нельсон Вивас и Эрнан Бонвинвини.

Симеоне возглавляет «Атлетико» с 2011 года. Под его руководством «матрасники» дважды стали чемпионами Испании, выиграли Кубок Испании, два раза — Лигу Европы, дважды доходили до финала Лиги чемпионов.

Ранее Симеоне работал в нескольких аргентинских клубах и итальянской «Катании». В качестве игрока он провел более 100 матчей за сборную Аргентины.

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