«Кайрат» выступил с заявлением о Жоао Пауло и Яне Вороговском

Отмечается, что футболисты смогут принять участие в ближайших играх: в Кубке Казахстана и в ответном матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов. Хотя ранее проходила информация, что дозаявить их смогут лишь 15 июля.

Официально о переходе игрока сборной Казахстана было объявлено 2 июля. Контракт с Вороговским подписан на три года.

Жоао Пауло подписали 6 июля. Соглашение с бразильцем рассчитано на 1,5 года.