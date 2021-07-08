«Кайрат» выступил с заявлением о Жоао Пауло и Яне Вороговском
Казахстанский защитник Ян Вороговский и бразильский нападающий Жоао Пауло заявлены за «Кайрат». Об этом сообщает
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Казахстанский защитник Ян Вороговский и бразильский нападающий Жоао Пауло заявлены за «Кайрат». Об этом сообщает
Отмечается, что футболисты смогут принять участие в ближайших играх: в Кубке Казахстана и в ответном матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов. Хотя ранее проходила информация, что дозаявить их смогут лишь 15 июля.
Официально о переходе игрока сборной Казахстана было объявлено 2 июля. Контракт с Вороговским подписан на три года.
Жоао Пауло подписали 6 июля. Соглашение с бразильцем рассчитано на 1,5 года.
Напомним, что первая встреча «Кайрата» с «Маккаби» прошла на стадионе «Самми Офер» в Хайфе и завершилась со счетом 1:1. Ответная игра состоится 14 июля в Алматы. Начало — в 20:00 по времени