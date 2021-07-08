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21:48 (мск), источник: Sport24

Донецкий «Олимпик» снялся с розыгрыша УПЛ

Донецкий «Олимпик» не примет участия в розыгрыше УПЛ-2021/22. Об этом сообщил президент клуба Владислав Гельзин на официальном сайте дончан.

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Источник: twitter.com/fcolympic_don

«Это непростой, но вместе с тем обдуманный и взвешенный шаг, который мы делаем с тяжестью на сердце.

Хочу поблагодарить всех, кто за эти 20 лет так или иначе был причастен к олимпийской семье. За все те незабываемые моменты, которые мы с вами пережили, испытывая разные эмоции, как в хорошие, так и в сложные для клуба времена.

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За эти годы нам удалось дать билет в жизнь многим мальчишкам, влюбленным в футбол. Некоторые наши воспитанники и вовсе прошли с клубом яркий и увлекательный путь от воспитанника академии до дебютанта Лиги Европы, когда в 2017 году знаменитый хит Ярослава Евдокимова стал ассоциироваться для всей футбольной общественности с донецкими фантазерами.

Расставаться с вами безумно сложно, однако мы не прощаемся. Клуб приостанавливает свою деятельность, но на этом мы не ставим точку.

Я верю, что настанет время, когда футбольный клуб «Олимпик» снова будет радовать своих болельщиков яркими выступлениями.

А сама игра будет проходить по одним для всех правилам не только на поле, но и за его пределами. Ведь футбол на Украине любят, и мы гордимся, что «Олимпик» навсегда останется в его истории, — заявил Гельзин.

В прошлом сезоне «Олимпик» под руководством Юрия Калитвинцева занял 13-е место в УПЛ.

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