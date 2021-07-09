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08:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Форвард «Сассуоло» потерял сознание на тренировке из-за сердечного спазма

Нападающий «Сассуоло» Хоума Бабакар, ныне выступающий в составе турецкого «Аланьяспора» на правах аренды, потерял сознание на одной из тренировок, информирует Football Italia.

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Согласно сведениям источника, игрок почувствовал недомогание на тренировке, после чего потерял сознание. Ему своевременно оказали первую помощь и оперативно доставили в больницу на обследование. Как оказалось, Бабакар упал в обморок по причине сердечного спазма. На данный момент состояние игрока стабильно, его жизни ничто не угрожает.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, в последнее время участились случаи сердечного недомогания футболистов. Так, матч первого тура группового этапа Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии был прерван из-за потери Эриксеном сознания. Датский полузащитник пережил остановку сердца. Футболиста госпитализировали, впоследствии его состояние стабилизировалось. Врачи спасали Кристиана прямо на поле.

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