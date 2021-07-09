Форвард «Сассуоло» потерял сознание на тренировке из-за сердечного спазма

Согласно сведениям источника, игрок почувствовал недомогание на тренировке, после чего потерял сознание. Ему своевременно оказали первую помощь и оперативно доставили в больницу на обследование. Как оказалось, Бабакар упал в обморок по причине сердечного спазма. На данный момент состояние игрока стабильно, его жизни ничто не угрожает.