Форвард «Сассуоло» потерял сознание на тренировке из-за сердечного спазма

Согласно сведениям источника, игрок почувствовал недомогание на тренировке, после чего потерял сознание. Ему своевременно оказали первую помощь и оперативно доставили в больницу на обследование. Как оказалось, Бабакар упал в обморок по причине сердечного спазма. На данный момент состояние игрока стабильно, его жизни ничто не угрожает.
Напомним, в последнее время участились случаи сердечного недомогания футболистов. Так, матч первого тура группового этапа Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии был прерван из-за потери Эриксеном сознания. Датский полузащитник пережил остановку сердца. Футболиста госпитализировали, впоследствии его состояние стабилизировалось. Врачи спасали Кристиана прямо на поле.