Депай будет зарабатывать в «Барселоне» на 30% меньше, чем изначально согласовывалось

Как сообщает Goal, нидерландский форвард будет зарабатывать в клубе на 30 процентов меньше, чем изначально согласовывалось, поскольку сине-гранатовым необходимо сократить расходы, чтобы работать в условиях «потолка» зарплат.

Ранее к клубу присоединились Серхио Агуэро, Эрик Гарсия и Эмерсон. Также «Барселона» ведёт переговоры о новом контракте с Лионелем Месси, который получил статус свободного агента.