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14:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Форвард «Фиорентины» Кокорин вернулся во Флоренцию на 10 дней раньше остальных

Как стало известно «СЭ», российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин прибыл во Флоренцию на 10 дней раньше официальной даты выхода команды из отпуска.

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Источник: РИА "Новости"

Такое решение 30-летнего футболиста связано с его желанием поработать индивидуально над укреплением мышц, чтобы снизить высокую травматичность, наблюдавшуюся в прошлом сезоне.

Кокорин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года из «Спартака». Россиянин принял участие в 4 матчах команды, проведя на поле в общей сложности 91 минуту и не отличившись результативными действиями. Большую часть второй половины сезона-2020/21 футболист восстанавливался от травмы бедра.

Контракт Кокорина с «Фиорентиной» действует до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро. По информации «СЭ», на форварда претендуют несколько клубов из России и Ближнего Востока.

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