СМИ: «Милан» и «Аталанта» хотят арендовать Влашича с правом выкупа. ЦСКА заинтересован только в продаже игрока

По информации Eurostavka, клубы Серии А хотят арендовать футболиста на сезон-2021/22 с правом дальнейшего выкупа. Армейцев такой вариант не устраивает: москвичи заинтересованы в полноценной продаже хорвата за достойную сумму.

На данный момент красно-синим не поступило из Европы ни одного предложения по трансферу 23-летнего игрока, которое отвечает их требованиям.