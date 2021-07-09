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14:53 (мск), источник: Sport24

СМИ: «Милан» и «Аталанта» хотят арендовать Влашича с правом выкупа. ЦСКА заинтересован только в продаже игрока

«Милан» и «Аталанта» проявляют интерес к атакующему полузащитнику ЦСКА Николе Влашичу.

ЦСКА
Аталанта
Милан
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Источник: РИА "Новости"

По информации Eurostavka, клубы Серии А хотят арендовать футболиста на сезон-2021/22 с правом дальнейшего выкупа. Армейцев такой вариант не устраивает: москвичи заинтересованы в полноценной продаже хорвата за достойную сумму.

На данный момент красно-синим не поступило из Европы ни одного предложения по трансферу 23-летнего игрока, которое отвечает их требованиям.

Ранее сообщалось, что на Влашича претендует «Бетис», но агент Николы рассказал Sport24, что клуб из Севильи не располагает средствами для подписания полузащитника..

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