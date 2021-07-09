Новый специалист вошел в тренерский штаб «Астаны»

Отмечается, что уже два дня, как с вратарями шестикратных чемпионов Казахстана работает Олег Воскобойников. На этот пост экс-голкипера сборной страны подтянул его старинный друг-земляк Баглан Ергешев, по сути, поставив на живое место, на котором ранее трудился Николай Родионов.