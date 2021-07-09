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19:16 (мск), источник: Vesti.kz

Новый специалист вошел в тренерский штаб «Астаны»

Футбольный клуб «Астана» получил нового тренера вратарей. Об этом сообщает телеграм-канал «Тень отца Гурмана».

АстанаЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Отмечается, что уже два дня, как с вратарями шестикратных чемпионов Казахстана работает Олег Воскобойников. На этот пост экс-голкипера сборной страны подтянул его старинный друг-земляк Баглан Ергешев, по сути, поставив на живое место, на котором ранее трудился Николай Родионов.

Ранее сообщалось, что Родионов продолжит работу в тренерском штабе сборной Казахстана.

50-летний Воскобойников ранее трудился в «Ордабасы» и «Кайрате».

Напомним, что «Астана» после 19 туров располагается на втором месте в таблице, отставая на один балл от лидирующего «Тобола».

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