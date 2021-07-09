Новый специалист вошел в тренерский штаб «Астаны»
Футбольный клуб «Астана» получил нового тренера вратарей. Об этом сообщает
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Футбольный клуб «Астана» получил нового тренера вратарей. Об этом сообщает
Отмечается, что уже два дня, как с вратарями шестикратных чемпионов Казахстана работает Олег Воскобойников. На этот пост
Ранее сообщалось, что Родионов продолжит работу в тренерском штабе сборной Казахстана.
50-летний Воскобойников ранее трудился в «Ордабасы» и «Кайрате».
Напомним, что «Астана» после 19 туров располагается на втором месте в таблице, отставая на один балл от лидирующего «Тобола».