Футболист сборной России продолжит карьеру в Европе

Лунев представлял «Зенит» с 2017 по 2021 год. Вместе с клубом голкипер трижды становился победителем Российской премьер-лиге (РПЛ). В 2018 году после ухода из сборной Игоря Акинфеева Лунев привлекался к играм за национальную команду. В том же году голкипер лишь пять раз появился в составе сборной как в товарищеских, так и официальных матчах и с тех пор не призывался в команду при бывшем главном тренере Станиславе Черчесове.