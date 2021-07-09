Футболист сборной России продолжит карьеру в Европе
Бывший вратарь «Зенита» Андрей Лунев подписал контракт с леверкузенским «Байером» и продолжит карьеру в Европе. Об этом сообщает агентство «Алетейя», представляющее интересы игрока.
Бывший вратарь «Зенита» Андрей Лунев подписал контракт с леверкузенским «Байером» и продолжит карьеру в Европе. Об этом сообщает агентство «Алетейя», представляющее интересы игрока.
1 июля у голкипера истек контракт с
Лунев представлял «Зенит» с 2017 по 2021 год. Вместе с клубом голкипер трижды становился победителем Российской
8 июня стало известно, что Черчесов покинул сборную России. 57-летний специалист отказался от выплаты неустойки суммой в пять миллионов евро.