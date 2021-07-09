«У клубов будет серьезная мотивация». Эксперт оценил новый формат Кубка Казахстана

«Новое — всегда интересно, увидим итог, как все это будет выглядеть. Никогда с таким форматом не сталкивался. Сам участвовал в кубковых играх по олимпийской системе. Она более привычная. С советских времен высшая лига начинала с более поздних стадий, вроде 1/16 или 1/8 финала.

Сейчас что Кубок, что Суперкубок Казахстана реформированы. Очевидно назрел вопрос поднятия престижа и привлекательности турниров, в том числе и благодаря призовому фонду.

Заинтересованность клубов, я думаю, есть и к этому соревнованию будет более серьезный подход и мотивация.

Я по себе помню, первый чемпионат периода независимости в 1992 году мы выиграли с «Кайратом». Победили и в Кубке. Но за него пришлось побороться. Особенно помню полуфинальную игру в Кызылорде с «Кайсаром», которую кое-как выиграли по пенальти (4:3). Она далась намного сложнее, чем финальный матч.

Надо, чтобы клубы имели игровую практику и хороший, игровой тонус. Это большой плюс для всех команд", — заявил Волгин.

Напомним, групповая стадия турнира стартует 10 июля. 16 клубов выступят в четырех квартетах.