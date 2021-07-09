Текущие события
Футбол. Первый дивизион
10.07
Акрон
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
10.07
Оренбург
Волгарь
Футбол. Первый дивизион
10.07
КАМАЗ
Алания
Футбол. Первый дивизион
10.07
Кубань
Торпедо М
Футбол. Первый дивизион
10.07
Нефтехимик
Олимп-Долгопрудный
Футбол. Первый дивизион
10.07
Спартак-2
Краснодар-2
Все события
Фоторепортажи
38Италия обыграла Бельгию и вышла в полуфинал
15Англия выбила Германию с Евро
21:16 (мск), источник: Vesti.kz

«У клубов будет серьезная мотивация». Эксперт оценил новый формат Кубка Казахстана

У клубов будет более серьезная мотивация в борьбе за Кубок Казахстана по футболу, считает известный специалист Сергей Волгин. В интервью корреспонденту Vesti.kz он рассказал, за счет чего повысится уровень турнира и вспомнил победный дубль в составе «Кайрата» в сезоне-1992.

КайратЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Наверх
Источник: ПФЛК

«Новое — всегда интересно, увидим итог, как все это будет выглядеть. Никогда с таким форматом не сталкивался. Сам участвовал в кубковых играх по олимпийской системе. Она более привычная. С советских времен высшая лига начинала с более поздних стадий, вроде 1/16 или 1/8 финала.

Сейчас что Кубок, что Суперкубок Казахстана реформированы. Очевидно назрел вопрос поднятия престижа и привлекательности турниров, в том числе и благодаря призовому фонду.

Заинтересованность клубов, я думаю, есть и к этому соревнованию будет более серьезный подход и мотивация.

Я по себе помню, первый чемпионат периода независимости в 1992 году мы выиграли с «Кайратом». Победили и в Кубке. Но за него пришлось побороться. Особенно помню полуфинальную игру в Кызылорде с «Кайсаром», которую кое-как выиграли по пенальти (4:3). Она далась намного сложнее, чем финальный матч.

Надо, чтобы клубы имели игровую практику и хороший, игровой тонус. Это большой плюс для всех команд", — заявил Волгин.

Напомним, групповая стадия турнира стартует 10 июля. 16 клубов выступят в четырех квартетах.

Действующим обладателем трофея является «Кайсар», победивший в сезоне-2019. В прошлом году из-за пандемии коронавируса турнир не проводился.

"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Черчесов отказался от миллионов евро за разрыв контракта
«Пауза в месяц ради ОИ — это кошмар»: КХЛ опубликовала календарь
Экс-вратарь сборной России подписал контракт с клубом Бундеслиги
Российские теннисистки вышли в финал Уимблдона
Портал WhoScored назвал лучшего игрока сборной России на ЧЕ
Англия и Италия доиграют до пенальти: прогноз на финал Евро
УЕФА наказал сборную Венгрии по итогам чемпионата Европы
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь