Русский вратарь уехал играть в Германию. С кем будет конкурировать Лунев в новом клубе — «Байере»
Один из них отжигал на Евро-2020 и называл Левандовски «клоуном».
Один из них отжигал на Евро-2020 и называл Левандовски «клоуном».
Нынешним летом 29-летний Андрей Лунев так и не смог договориться о новом контракте с «Зенитом» и стал свободным агентом. А затем неожиданно решил выйти из зоны комфорта и отправился в Германию. Там вратарь подписал двухлетний контракт с одним из главных клубов Бундеслиги леверкузенским «Байером».
Теперь Луневу придется потрудиться, чтобы получать как минимум не меньше игрового времени, чем в России. Рассказываем, с кем будет конкурировать российский вратарь в новом клубе.
Главный конкурент Лунева — финский вратарь словацкого происхождения Лукаш Градецки. Он перебрался в «Байер» из «Айнтрахта» в 2018 году и сразу застолбил за собой место основного голкипера команды. В рамке Градецки действует обычно надежно, поэтому, когда он здоров, нужды его подменять нет — за последние три сезона он ни разу не сыграл менее 29 матчей в Бундеслиге.
Кроме того, Лукаш — первый номер сборной Финляндии. Несмотря на то, что главная звезда финнов — Пукки, на Евро-2020 Градецки смотрелся намного ярче. Он спас Финляндию от 2,4 ожидаемых гола — это лучший показатель группового этапа, а еще занял третье место по количеству сейвов (13). Луневу придется прыгнуть выше головы, чтобы выбить финна из основы.
Но это лишь сухая статистика. Ниже несколько крутых фактов, которые помогут лучше познакомиться с вратарем.
Сменщик Градецки Грилль только начинает свой путь в большом футболе. 22-летний воспитанник «Кайзерслаутерна» перешел в «Байер» в июле 2020-го и лишь в феврале нынешнего года дебютировал в Бундеслиге. Ранее он гонял только в третьем дивизионе и любительских лигах Германии.
Впрочем, такой скромный бэкграунд не мешал ему выступать за молодежную сборную Германии. Начиная с 15 лет Леннарт регулярно вызывался в юношеские национальные команды. Очевидно, у Грилля слишком мало опыта, так что априори Лунев будет выглядеть предпочтительнее немецкого вратаря.
Никлас Ломб — воспитанник и главный «баночник» «Байера». С 2012 года непритязательный немец исправно протирает скамейку запасных, изредка уезжая в аренду в клубы из низших лиг Германии: «Галлешер» и «Пройссен».
В минувшем сезоне Ломб сыграл за «Байер» пять матчей во всех турнирах. И это для него — огромное достижение, ведь ранее за основную команду он провел только одну встречу.
Ломб — точно не конкурент Луневу.