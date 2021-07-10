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16:51 (мск), источник: Sport24

Русский вратарь уехал играть в Германию. С кем будет конкурировать Лунев в новом клубе — «Байере»

Один из них отжигал на Евро-2020 и называл Левандовски «клоуном».

Байер
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Источник: Официальный сайт футбольного клуба «Байер»

Нынешним летом 29-летний Андрей Лунев так и не смог договориться о новом контракте с «Зенитом» и стал свободным агентом. А затем неожиданно решил выйти из зоны комфорта и отправился в Германию. Там вратарь подписал двухлетний контракт с одним из главных клубов Бундеслиги леверкузенским «Байером».

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Теперь Луневу придется потрудиться, чтобы получать как минимум не меньше игрового времени, чем в России. Рассказываем, с кем будет конкурировать российский вратарь в новом клубе.

Лукаш Градецки, 31 год

  • 29 матчей в Бундеслиге (2020/21), 29 пропущенных голов, 9 «сухих» игр.
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Главный конкурент Лунева — финский вратарь словацкого происхождения Лукаш Градецки. Он перебрался в «Байер» из «Айнтрахта» в 2018 году и сразу застолбил за собой место основного голкипера команды. В рамке Градецки действует обычно надежно, поэтому, когда он здоров, нужды его подменять нет — за последние три сезона он ни разу не сыграл менее 29 матчей в Бундеслиге.

Кроме того, Лукаш — первый номер сборной Финляндии. Несмотря на то, что главная звезда финнов — Пукки, на Евро-2020 Градецки смотрелся намного ярче. Он спас Финляндию от 2,4 ожидаемых гола — это лучший показатель группового этапа, а еще занял третье место по количеству сейвов (13). Луневу придется прыгнуть выше головы, чтобы выбить финна из основы.

Но это лишь сухая статистика. Ниже несколько крутых фактов, которые помогут лучше познакомиться с вратарем.

  • Лукаш не лезет за словом в карман. Если финну что-то не нравится, он всегда говорит об этом прямо, не подбирая выражений. Однажды Градецки наехал на Христо Стоичкова, назвавшего сборную Финляндии скучной. Вратарь сказал, что в отличие от деградирующей Болгарии, его сборная хотя бы прогрессирует. А во время локдауна досталось и Левандовски. Увидев, как поляк танцует в тик-токе, Градецки назвал его клоуном.
  • Градецки обожает пиво. После победы над сборной Белоруссии он подбежал к трибуне, неожиданно выхватил стакан с любимым напитком у фаната и выпил залпом. Разумеется, болельщик остался недоволен выходкой голкипера. Однако чуть позже Градецки загладил свою вину, подогнав бедолаге 24 банки пива.
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  • Лукаш очень круто действует на ленточке. Но с игрой ногами у него порой возникают проблемы. Вы наверняка помните, какой шикарный голевой пас вратарь «Байер» отдал полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Баринову в минувшем розыгрыше ЛЧ В Бундеслиге Градецки тоже успел начудить: в игре с «Арминией» он не попал по мячу в простой ситуации и срезал его в свои ворота.
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  • А еще Градецки — настоящий весельчак. Чтобы в этом убедиться, можете просто зайти в его твиттер.
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Леннарт Грилль, 22 года

  • 4 матча в Бундеслиге (2020/21), 7 пропущенных голов, 1 «сухая» игра.
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Сменщик Градецки Грилль только начинает свой путь в большом футболе. 22-летний воспитанник «Кайзерслаутерна» перешел в «Байер» в июле 2020-го и лишь в феврале нынешнего года дебютировал в Бундеслиге. Ранее он гонял только в третьем дивизионе и любительских лигах Германии.

Впрочем, такой скромный бэкграунд не мешал ему выступать за молодежную сборную Германии. Начиная с 15 лет Леннарт регулярно вызывался в юношеские национальные команды. Очевидно, у Грилля слишком мало опыта, так что априори Лунев будет выглядеть предпочтительнее немецкого вратаря.

Никлас Ломб, 27 лет

  • 2 матча в Бундеслиге (2020/21), 3 пропущенных гола.
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Никлас Ломб — воспитанник и главный «баночник» «Байера». С 2012 года непритязательный немец исправно протирает скамейку запасных, изредка уезжая в аренду в клубы из низших лиг Германии: «Галлешер» и «Пройссен».

В минувшем сезоне Ломб сыграл за «Байер» пять матчей во всех турнирах. И это для него — огромное достижение, ведь ранее за основную команду он провел только одну встречу.

Ломб — точно не конкурент Луневу.

Краткая справка о «Байере»

  • «Байер» Леверкузен — один из лидеров Бундеслиги. Последние четыре сезона клуб не опускался ниже шестого места. Тем не менее все трофеи «Байер» выиграл еще в прошлом веке — Кубок Германии (1992/93) и Кубок УЕФА (1987/88). Главные достижение Леверкузена в нынешнем столетии — выход в финал ЛЧ (2001/02) и второе место в Бундеслиге (2010/11).
  • «Байер» получил прозвище «Неверкузен» из-за того, что ни разу не выигрывал чемпионат своей страны и пять раз становился серебряным призером.
  • Клубом владеет известная немецкая фармацевтическая корпорация «Байер».
  • Главный тренер «Байера» — швейцарец Херардо Сеоане. В мае 2021 года он ушел из «Янг бойз» после трех подряд чемпионств и возглавил немецкий клуб, сменив Петера Боша. «Байер» — первая команда из топ-5 чемпионатов в карьере Сеоане.
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