Русский вратарь уехал играть в Германию. С кем будет конкурировать Лунев в новом клубе — «Байере»

Нынешним летом 29-летний Андрей Лунев так и не смог договориться о новом контракте с «Зенитом» и стал свободным агентом. А затем неожиданно решил выйти из зоны комфорта и отправился в Германию. Там вратарь подписал двухлетний контракт с одним из главных клубов Бундеслиги леверкузенским «Байером».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CRJAM_bK_Mg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CRJAM_bK_Mg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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Теперь Луневу придется потрудиться, чтобы получать как минимум не меньше игрового времени, чем в России. Рассказываем, с кем будет конкурировать российский вратарь в новом клубе.

Лукаш Градецки, 31 год

29 матчей в Бундеслиге (2020/21), 29 пропущенных голов, 9 «сухих» игр.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CE4jnKAAxkE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CE4jnKAAxkE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CE4jnKAAxkE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Lukas Hradecky (@lhradecky)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Главный конкурент Лунева — финский вратарь словацкого происхождения Лукаш Градецки. Он перебрался в «Байер» из «Айнтрахта» в 2018 году и сразу застолбил за собой место основного голкипера команды. В рамке Градецки действует обычно надежно, поэтому, когда он здоров, нужды его подменять нет — за последние три сезона он ни разу не сыграл менее 29 матчей в Бундеслиге.

Кроме того, Лукаш — первый номер сборной Финляндии. Несмотря на то, что главная звезда финнов — Пукки, на Евро-2020 Градецки смотрелся намного ярче. Он спас Финляндию от 2,4 ожидаемых гола — это лучший показатель группового этапа, а еще занял третье место по количеству сейвов (13). Луневу придется прыгнуть выше головы, чтобы выбить финна из основы.

Но это лишь сухая статистика. Ниже несколько крутых фактов, которые помогут лучше познакомиться с вратарем.

Лукаш не лезет за словом в карман. Если финну что-то не нравится, он всегда говорит об этом прямо, не подбирая выражений. Однажды Градецки наехал на Христо Стоичкова, назвавшего сборную Финляндии скучной. Вратарь сказал, что в отличие от деградирующей Болгарии, его сборная хотя бы прогрессирует. А во время локдауна досталось и Левандовски. Увидев, как поляк танцует в тик-токе, Градецки назвал его клоуном.

не нравится, он всегда говорит об этом прямо, не подбирая выражений. Однажды Градецки наехал на Христо Стоичкова, назвавшего сборную Финляндии скучной. Вратарь сказал, что в отличие от деградирующей Болгарии, его сборная хотя бы прогрессирует. А во время локдауна досталось и Левандовски. Увидев, как поляк танцует в Градецки назвал его клоуном. Градецки обожает пиво. После победы над сборной Белоруссии он подбежал к трибуне, неожиданно выхватил стакан с любимым напитком у фаната и выпил залпом. Разумеется, болельщик остался недоволен выходкой голкипера. Однако чуть позже Градецки загладил свою вину, подогнав бедолаге 24 банки пива.

Лукаш очень круто действует на ленточке. Но с игрой ногами у него порой возникают проблемы. Вы наверняка помните, какой шикарный голевой пас вратарь «Байер» отдал полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Баринову в минувшем розыгрыше ЛЧ В Бундеслиге Градецки тоже успел начудить: в игре с «Арминией» он не попал по мячу в простой ситуации и срезал его в свои ворота.

А еще Градецки — настоящий весельчак. Чтобы в этом убедиться, можете просто зайти в его твиттер.

Леннарт Грилль, 22 года

4 матча в Бундеслиге (2020/21), 7 пропущенных голов, 1 «сухая» игра.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CDKCHphq_uY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CDKCHphq_uY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CDKCHphq_uY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Lennart Grill (@lennartgrill)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Сменщик Градецки Грилль только начинает свой путь в большом футболе. 22-летний воспитанник «Кайзерслаутерна» перешел в «Байер» в июле 2020-го и лишь в феврале нынешнего года дебютировал в Бундеслиге. Ранее он гонял только в третьем дивизионе и любительских лигах Германии.

Впрочем, такой скромный бэкграунд не мешал ему выступать за молодежную сборную Германии. Начиная с 15 лет Леннарт регулярно вызывался в юношеские национальные команды. Очевидно, у Грилля слишком мало опыта, так что априори Лунев будет выглядеть предпочтительнее немецкого вратаря.

Никлас Ломб, 27 лет

2 матча в Бундеслиге (2020/21), 3 пропущенных гола.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CH0aGwKhaE7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CH0aGwKhaE7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CH0aGwKhaE7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Niklas Lomb (@ni_lo36)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Никлас Ломб — воспитанник и главный «баночник» «Байера». С 2012 года непритязательный немец исправно протирает скамейку запасных, изредка уезжая в аренду в клубы из низших лиг Германии: «Галлешер» и «Пройссен».

В минувшем сезоне Ломб сыграл за «Байер» пять матчей во всех турнирах. И это для него — огромное достижение, ведь ранее за основную команду он провел только одну встречу.

Ломб — точно не конкурент Луневу.

Краткая справка о «Байере»