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09:48 (мск), источник: Sport24

Рибери, покинувший «Фиорентину», упрекнул клуб в неуважении

Полузащитник Франк Рибери заявил, что «Фиорентина» его разочаровала, поскольку не предложила ему новый контракт.

Фиорентина
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Источник: AP 2021

1 июля стало известно, что 38-летний футболист покинет клуб из Флоренции в связи с истечением срока действия соглашения.

«Два года с “Фиорентиной”, болельщиками и этими городом были прекрасными, несмотря на трудности. Я познакомился со многими замечательными людьми. Мне жаль, потому что я хотел поиграть в “Фиорентине” еще один год, но такова моя судьба. Я всегда был верен команде и отдавал все силы. Я хотел остаться во Флоренции, но не сложилось.

Я никогда не критиковал клуб, и у меня остались хорошие воспоминания об игре в этой футболке. Хочу остаться в Серии А, но пока ничего не знаю о своем будущем. Мне было нелегко. Я отдавал все ради команды, но никто мне ничего не говорил, и на протяжении последних трех-четырех недель я не получал никаких звонков. Я ожидал большего уважения, но это жизнь», — цитирует Рибери football-italia.

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