Рибери, покинувший «Фиорентину», упрекнул клуб в неуважении

«Два года с “Фиорентиной”, болельщиками и этими городом были прекрасными, несмотря на трудности. Я познакомился со многими замечательными людьми. Мне жаль, потому что я хотел поиграть в “Фиорентине” еще один год, но такова моя судьба. Я всегда был верен команде и отдавал все силы. Я хотел остаться во Флоренции, но не сложилось.



Я никогда не критиковал клуб, и у меня остались хорошие воспоминания об игре в этой футболке. Хочу остаться в Серии А, но пока ничего не знаю о своем будущем. Мне было нелегко. Я отдавал все ради команды, но никто мне ничего не говорил, и на протяжении последних трех-четырех недель я не получал никаких звонков. Я ожидал большего уважения, но это жизнь», — цитирует Рибери football-italia.