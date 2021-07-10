Рибери, покинувший «Фиорентину», упрекнул клуб в неуважении
Полузащитник Франк Рибери заявил, что «Фиорентина» его разочаровала, поскольку не предложила ему новый контракт.
Полузащитник Франк Рибери заявил, что «Фиорентина» его разочаровала, поскольку не предложила ему новый контракт.
1 июля стало известно, что 38-летний футболист покинет клуб из Флоренции в связи с истечением срока действия соглашения.
«Два года с “Фиорентиной”, болельщиками и этими городом были прекрасными, несмотря на трудности. Я познакомился со многими замечательными людьми. Мне жаль, потому что я хотел поиграть в “Фиорентине” еще один год, но такова моя судьба. Я всегда был верен команде и отдавал все силы. Я хотел остаться во Флоренции, но не сложилось.
Я никогда не критиковал клуб, и у меня остались хорошие воспоминания об игре в этой футболке. Хочу остаться в Серии А, но пока ничего не знаю о своем будущем. Мне было нелегко. Я отдавал все ради команды, но никто мне ничего не говорил, и на протяжении последних