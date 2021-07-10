Лунёв: был польщён интересом «Байера». Сделаю всё, чтобы раскрыть свой потенциал

«Рад играть в таком сильном чемпионате, как Бундеслига. Я был крайне польщён интересом “Байера” ко мне. Теперь я стал частью этого клуба, который на протяжении многих лет был одним из лучших в Германии и получил известность в России благодаря постоянному участию в Лиге чемпионов. Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы раскрыть в клубе весь свой потенциал», — приводит слова Лунёва пресс-служба «Байера».