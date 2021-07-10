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11:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Лунёв: был польщён интересом «Байера». Сделаю всё, чтобы раскрыть свой потенциал

Российский голкипер Андрей Лунёв поделился впечатлениями от заключения контракта с леверкузенским «Байером».

Байер
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Источник: Официальный сайт футбольного клуба «Байер»

«Рад играть в таком сильном чемпионате, как Бундеслига. Я был крайне польщён интересом “Байера” ко мне. Теперь я стал частью этого клуба, который на протяжении многих лет был одним из лучших в Германии и получил известность в России благодаря постоянному участию в Лиге чемпионов. Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы раскрыть в клубе весь свой потенциал», — приводит слова Лунёва пресс-служба «Байера».

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Соглашение футболиста с командой рассчитано до 2023 года. Напомним, этим летом у Лунёва истёк контракт с «Зенитом», за который он выступал с 2017 года. Всего за санкт-петербургский клуб Андрей провёл 118 матчей, в которых пропустил 100 голов. Стоит отметить, что в 47 играх голкипер сохранил свои ворота в неприкосновенности.

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