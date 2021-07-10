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16:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Игроки «Анже» проходят военную подготовку вместо тренировок

По мнению главного тренера Жеральда Батикла, это поможет сплотить команду перед стартом нового чемпионата. Соответствующий ролик появился в «твиттере» коллектива.

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«Сплочённость, командный дух, преодоление себя», — подписала ролик пресс-служба «Анже».

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее сообщалось, что «Бордо» и «Анже» могут быть исключены из числа участников французской Лиги 1. Решение перевести «Анже» в Лигу 2 связано с финансовыми нарушениями. Клуб подал апелляцию. Владелец «Анже» Саид Шабан заявил, что на решение повлияло отсутствие определённого документа.

Что касается «Бордо», то решение DNCG связано с нежеланием американской компании King Street, владеющей клубом, финансировать его. Клуб хочет приобрести экс-владелец «Лилля» Жерар Лопес. Он рассчитывает, что апелляция «Бордо» также будет удовлетворена.

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