Игроки «Анже» проходят военную подготовку вместо тренировок

Ранее сообщалось, что «Бордо» и «Анже» могут быть исключены из числа участников французской Лиги 1. Решение перевести «Анже» в Лигу 2 связано с финансовыми нарушениями. Клуб подал апелляцию. Владелец «Анже» Саид Шабан заявил, что на решение повлияло отсутствие определённого документа.