Игроки «Анже» проходят военную подготовку вместо тренировок
По мнению главного тренера Жеральда Батикла, это поможет сплотить команду перед стартом нового чемпионата. Соответствующий ролик появился в «твиттере» коллектива.
По мнению главного тренера Жеральда Батикла, это поможет сплотить команду перед стартом нового чемпионата. Соответствующий ролик появился в «твиттере» коллектива.
«Сплочённость, командный дух, преодоление себя», — подписала ролик
Ранее сообщалось, что «Бордо» и «Анже» могут быть исключены из числа участников французской Лиги 1. Решение перевести «Анже» в Лигу 2 связано с финансовыми нарушениями. Клуб подал апелляцию. Владелец «Анже» Саид Шабан заявил, что на решение повлияло отсутствие определённого документа.
Что касается «Бордо», то решение DNCG связано с нежеланием американской компании King Street, владеющей клубом, финансировать его. Клуб хочет приобрести