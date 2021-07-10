Месси теряет по 100 тысяч евро каждый день, находясь в статусе свободного агента

По подсчетам L"Équipe, аргентинец теряет 100 тысяч евро в день после того, как стал свободным агентом. Срок его контракта с «Барселоной» истек 30 июня. По предыдущему контракту Месси получал около 139 млн евро в год до уплаты налогов (после — около 75 млн евро в год).