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15:18 (мск), источник: Sports.Ru

Месси теряет по 100 тысяч евро каждый день, находясь в статусе свободного агента

Нападающий Лионель Месси несет серьезные финансовые потери после того, как стал свободным агентом.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

По подсчетам L"Équipe, аргентинец теряет 100 тысяч евро в день после того, как стал свободным агентом. Срок его контракта с «Барселоной» истек 30 июня. По предыдущему контракту Месси получал около 139 млн евро в год до уплаты налогов (после — около 75 млн евро в год).

Отмечается, что ни один из спонсоров Лионеля не приостановил с ним сотрудничества из-за неопределенности с его будущим. В данный момент форвард находится в расположении сборной Аргентины, которая сыграет с Бразилией в финале Кубка Америки завтра в 03:00 по московскому времени.

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