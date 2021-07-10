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17:31 (мск), источник: Vesti.kz

В Кубке Казахстана есть сенсация, а «Кайрат» стартовал с победы в дебютном матче Жоао Пауло

Алматинский «Кайрат» одержал победу над талдыкорганским «Жетысу» в первом туре группового этапа Кубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

КайратЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: Instagram

Алматинский «Кайрат» одержал победу над талдыкорганским «Жетысу» в первом туре группового этапа Кубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Талыдкоргане и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Автором единственного гола стал полузащитник «Кайрата» Андрей Ульшин, отличившийся на десятой минуте игры.

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Добавим, что этот матч стал дебютном для двух новичков «Кайрата» — Жоао Пауло и Яна Вороговского.

В параллельной игре «Кызыл-Жар» сенсационно сыграл вничью со столичным СДЮСШОР № 8 — 1:1. Представитель второй лиги благодаря голу Мергази Нарби на 61-й минуте вышел вперед, но автогол Сакена Онласына спас клуб КПЛ от поражения.

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