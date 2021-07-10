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21:42 (мск), источник: Газета.Ру

«Лучше, чем Де Хеа»: в Германии оценили переход вратаря сборной России в «Байер»

Леверкузенский «Байер» объявил о переходе бывшего голкипера петербургского «Зенита» и сборной России Андрея Лунева. «Газета.Ru» рассказывает о реакции на этот трансфер самого футболиста, руководства клуба, а также немецких СМИ и болельщиков команды.

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Источник: Instagram

Леверкузенский «Байер» в субботу, 10 июля, объявил о переходе 29-летнего российского вратаря Андрея Лунева. Днем ранее об этом сообщили агенты игрока. Контракт голкипера, находившегося в статусе свободного агента, рассчитан на два года.

«Лунев принесет пользу команде»

После подписания соглашения Лунев заявил, что рад возможности сыграть в столь сильном чемпионате, как немецкая Бундеслига. Он отметил, что был впечатлен, узнав, в его услугах заинтересован клуб из Леверкузена.

«Теперь я стал частью команды, которая на протяжении нескольких лет считается одной из лучших в Германии. Этот клуб завоевал серьезную репутацию в России, так как постоянно участвует в еврокубках», — приводит слова голкипера официальный сайт «Байера».

Также футболист пообещал сделать все возможное, чтобы продемонстрировать свой максимум в новой команде.

Спортивный директор леверкузенского клуба Симон Рольфес отметил опыт российского игрока и напомнил о заслугах Лунева в «Зените» и национальной команде.

За четыре года в «Зените» он вместе с командой трижды становился чемпионом России и обладателем Кубка страны. У него также есть опыт участия в семи матчах за сборную, 17 встречах Лиги Европы и двух матчах Лиги чемпионов. Он уже не раз доказывал свой высокий уровень, и благодаря этой футбольной зрелости Лунев обязательно принесет пользу команде.
Симон Рольфес
спортивный директор «Байера»

Агент вратаря Антон Смирнов заявил, что у его клиента было множество предложений из Европы. В частности, в последние несколько дней активно себя вел турецкий «Бешикташ», а также испанские «Гранада» и «Мальорка».

Смирнов отметил, что первое серьезное предложение сделали в апреле представители английского клуба «Мидлсбро», выступающего в Чемпионшипе, однако голкипер не стал рассматривать вариант перехода, так как был в тот момент сконцентрирован на сезоне в РПЛ.

Также Смирнов объяснил, почему не удалось договориться с «Зенитом» о новом контракте. По словам представителя игрока, клуб сделал предложение зимой 2021 года, однако сам футболист ответил, что возьмет паузу до конца сезона.

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«Он хотел проявить себя весной, стать чемпионом, попасть на чемпионат Европы. В “Зените” ему было комфортно, желание остаться имелось, но и о зарубежном чемпионате он тоже мечтал», — приводит слова Смирнова Eurosport.

Агент отметил, что решающей стала встреча с руководством «Зенита» после того, как вратарь не попал в заявку сборной России на чемпионат Европы — 2020. Смирнов заявил, что на этих переговорах фигурировали суммы меньшие, чем зимой.

«В итоге с питерцами не сошлись», — подытожил представитель Лунева.

Сами сине-бело-голубые пожелали вратарю успехов в новой команде. В составе клуба Лунев провел 118 матчей.

«“Зенит” благодарит Лунева за время, проведенное в Петербурге, желает удачи, новых трофеев и как можно больше “сухих” матчей», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте «Зенита».

В своем прощальном посте в Instagram Лунев обратился к болельщикам петербургского клуба.

«За это время, надеюсь, дарил вам не только какие-то огорчения, но в большей степени радостные моменты. Я всегда старался быть искренним. Таким, какой я есть на самом деле. Всегда профессионально относился к своему делу. И старался давать максимум для команды, для достижения поставленных целей и результатов», — написал голкипер.

Футболист выразил надежду на то, что в памяти фанатов «Зенита» он останется «трудягой», который делал все для результата команды.

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«Трансфер идеален»

О переходе российского голкипера в «Байер» сообщили два популярных немецких издания: Bild и Kicker.

При этом заметка в Bild вышла под заголовком «Трансфер идеален».

Оба издания отметили, что в новом клубе Лунев будет исполнять роль второго голкипера, заменяя Лукаша Градецки.

«Трансфер имеет смысл: подписание Лунева указывает на уход в аренду 22-летнего Леннарта Грилля, который может получить игровую практику в другой команде. В чемпионе Европы — U21, который перешел в Леверкузен из “Кайзерслаутерна” в 2020 году, заинтересованы несколько коллективов», — говорится в заметке Bild.

Лучше, чем Де Хеа

Переходу россиянина обрадовались и болельщики «аспириновых».

«Это день Лунева», — написал пользователь Just my 04 cents.

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«Он очень хороший кипер», — отметил SlaWoid.

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«Отличный трансфер», — согласился DonChris.

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Некоторые сравнили Лунева со звездами мирового спорта. И пришли к выводу, что россиянин лучше них. Правда, без доли сарказма здесь явно не обошлось.

«Я бы выбрал его вместо Куртуа», — заявил Xcatsvgz.

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«Лучше, чем де Хеа», — написал Deekeyz11.

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Правда, один из поклонников «Байера» выразил недовольство новым приобретением клуба.

«Он хоть немного хорош?» — написал BackoftheNetz_.

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Показать свой уровень хотя бы на тренировках Лунев сможет уже на следующей неделе — когда отбудет обязательный карантин по прибытии в Германию из России.

Антон Борисов

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