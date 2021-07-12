Замена Вагнеру Лаву, или на какой позиции Жоао Пауло может быть полезен «Кайрату»
Бразильский форвард Жоао Пауло дебютировал в составе «Кайрата».
Бразильский форвард Жоао Пауло дебютировал в составе «Кайрата».
Бразильский форвард Жоао Пауло дебютировал в составе «Кайрата».
Бразилец получил час игрового времени в кубковом матче, уступив место на поле молодому дебютанту Саги Анету. Жоао не удалось отметиться результативными действиями — видимо, у него идет процесс адаптации в команде. Первый матч бразильца состоялся через шесть дней после перехода в «Кайрат», что не позволило ему раскрыться в полной мере. Хотя Жоао мог стать автором шедевра, пробив на 15-й минуте ударом через себя после непростого отскока. Собственно, это и была единственная попытка легионера.
Вообще бразилец не выбивался из общей канвы. Игра с «Жетысу» для алматинцев имела разминочный характер. Это было видно по солидному количеству молодых воспитанников клуба на поле. Очевидно, что все мысли сейчас об ответном поединке «желто-черных» в Лиге чемпионов против израильского «Маккаби» (Хайфа).
Касаемо игры бразильца пока рано делать
В текущем сезоне Жоао сыграл 14 матчей за «Ордабасы», забив восемь мячей и сделав три ассиста. Во всех поединках бразилец, отличающийся универсализмом, выступал на позиции центрального нападающего. Важно, что Жоао, имеющий хорошую стартовую и дистанционную скорость, а также поставленный удар с обеих ног и умеющий бить издалека, может действовать еще в качестве оттянутого форварда, атакующего полузащитника и быть полезным на флангах.
Подписание такого разностороннего игрока сулит много хорошего «Кайрату» в плане вариативности атакующей линии. Пока алматинцы играют без вингеров, используя классический ромб. В данном случае Жоао можно использовать на позиции оттянутого нападающего, на которой закрепился Лав, а также в качестве одного из ярко выраженных форвардов, где до последнего времени себя отлично проявляют Хосе Канте и Артур Шушеначев.
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