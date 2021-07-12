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19:52 (мск), источник: Vesti.kz

Замена Вагнеру Лаву, или на какой позиции Жоао Пауло может быть полезен «Кайрату»

Бразильский форвард Жоао Пауло дебютировал в составе «Кайрата». Экс-форвард «Ордабасы» провел матч Кубка Казахстана по футболупротив «Жетысу». Корреспондент Vesti.kz рассказывает об игре и о том, на какой.

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Источник: Instagram

Бразильский форвард Жоао Пауло дебютировал в составе «Кайрата». Экс-форвард «Ордабасы» провел матч Кубка Казахстана по футболу против «Жетысу». Корреспондент Vesti.kz рассказывает об игре и о том, на какой позиции легионер будет лучше себя проявлять.

Бразилец получил час игрового времени в кубковом матче, уступив место на поле молодому дебютанту Саги Анету. Жоао не удалось отметиться результативными действиями — видимо, у него идет процесс адаптации в команде. Первый матч бразильца состоялся через шесть дней после перехода в «Кайрат», что не позволило ему раскрыться в полной мере. Хотя Жоао мог стать автором шедевра, пробив на 15-й минуте ударом через себя после непростого отскока. Собственно, это и была единственная попытка легионера.

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Вообще бразилец не выбивался из общей канвы. Игра с «Жетысу» для алматинцев имела разминочный характер. Это было видно по солидному количеству молодых воспитанников клуба на поле. Очевидно, что все мысли сейчас об ответном поединке «желто-черных» в Лиге чемпионов против израильского «Маккаби» (Хайфа).

Касаемо игры бразильца пока рано делать какие-то выводы. Но очевидно, что Жоао имеет приличный потенциал и взят алматинцами с перспективой замены 37-летнего Вагнера Лава, с которым контракт продлен до конца 2021 года, и, судя по всему, соглашение с титулованным бразильцем не будет пролонгировано. В этой связи «Кайрат» мало что теряет, поскольку соотечественник Вагнера не нуждается в адаптации в казахстанском футболе и его опыт безусловно пригодится «желто-черным» в предстоящем отрезке чемпионата и еврокубках.

В текущем сезоне Жоао сыграл 14 матчей за «Ордабасы», забив восемь мячей и сделав три ассиста. Во всех поединках бразилец, отличающийся универсализмом, выступал на позиции центрального нападающего. Важно, что Жоао, имеющий хорошую стартовую и дистанционную скорость, а также поставленный удар с обеих ног и умеющий бить издалека, может действовать еще в качестве оттянутого форварда, атакующего полузащитника и быть полезным на флангах.

Подписание такого разностороннего игрока сулит много хорошего «Кайрату» в плане вариативности атакующей линии. Пока алматинцы играют без вингеров, используя классический ромб. В данном случае Жоао можно использовать на позиции оттянутого нападающего, на которой закрепился Лав, а также в качестве одного из ярко выраженных форвардов, где до последнего времени себя отлично проявляют Хосе Канте и Артур Шушеначев.

Наличие экс-игрока «Ордабасы» в составе делает атакующую линию «Кайрата» едва ли не самой грозной в КПЛ. Осталось только увидеть, каким будет эффект от этого. На сегодняшний день алматинский клуб самый результативный в чемпионате — 43 мяча. Но по набранным очкам команда отстает от «Тобола» и «Астаны» и этот дефицит чемпиону надо будет ликвидировать.

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