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21:18 (мск), источник: ТАСС

«Атлетико» объявил о трансфере футболиста Родриго де Пауля

Аргентинец перешел из итальянского «Удинезе», контракт рассчитан на пять лет.

АтлетикоЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: AFP 2021

ТАСС, 12 июля. Испанский футбольный клуб «Атлетико» подписал контракт с аргентинским полузащитником Родриго де Паулем. Об этом сообщает пресс-служба мадридского клуба.

Де Пауль перешел в «Атлетико» из итальянского «Удинезе». Он подписал пятилетний контракт с испанским клубом. По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера 27-летнего игрока составила €38 млн.

В прошедшем сезоне мадридский клуб впервые с 2014 года стал чемпионом Испании.

Де Пауль выступал в «Удинезе» с 2016 года. В составе итальянской команды полузащитник принял участие в 184 матчах, в которых забил 34 гола и отдал 36 голевых передач. В июле Де Пауль со сборной Аргентины стал победителем Кубка Америки, обыграв в финале бразильцев (1:0). Полузащитник сыграл в семи играх на турнире, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

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