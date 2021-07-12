«Атлетико» объявил о трансфере футболиста Родриго де Пауля
Аргентинец перешел из итальянского «Удинезе», контракт рассчитан на пять лет.
Аргентинец перешел из итальянского «Удинезе», контракт рассчитан на пять лет.
ТАСС, 12 июля. Испанский футбольный клуб «Атлетико» подписал контракт с аргентинским полузащитником Родриго де Паулем. Об этом сообщает
Де Пауль перешел в «Атлетико» из итальянского «Удинезе». Он подписал пятилетний контракт с испанским клубом. По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера 27-летнего игрока составила €38 млн.
В прошедшем сезоне мадридский клуб впервые с 2014 года стал чемпионом Испании.
Де Пауль выступал в «Удинезе» с 2016 года. В составе итальянской команды полузащитник принял участие в 184 матчах, в которых забил 34 гола и отдал 36 голевых передач. В июле Де Пауль со сборной Аргентины стал победителем Кубка Америки, обыграв в финале бразильцев (1:0). Полузащитник сыграл в семи играх на турнире, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.