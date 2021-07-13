Абрамович готов заплатить за Холанда € 175 млн

По данным источника, владелец «Челси» Роман Абрамович выделил на покупку футболиста € 175 млн, что может сделать норвежца вторым самым дорогим трансфером в истории. Рекордным трансфером в футболе на данный момент является переход Неймара из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен». Сумма сделки составила € 222 млн.

Холанд перешёл в «Боруссию» из «Ред Булл Зальцбург» в январе 2020 года. Контракт норвежца со «шмелями» рассчитан до 30 июня 2024 года. В сезоне-2020/2021 форвард сыграл за «Боруссию» 40 матчей, в которых забил 40 голов и отдал 11 голевых передач. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 110 млн.