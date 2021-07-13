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14:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Дортмундская «Боруссия» отказалась продавать Эрлинга Холанда «Челси» этим летом

«Челси» столкнулся с трудностями в попытке приобрести нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

Боруссия Д
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Источник: AP 2021

Как сообщает журналист Кристиан Фальк в своём «твиттере», немецкий клуб стоит на своём и отказывается продавать лондонцам 20-летнего норвежского футболиста этим летом.

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Ранее сообщалось, что владелец «Челси» Роман Абрамович выделил на покупку Холанда € 175 млн. Если сделка состоится, переход Эрлинга станет вторым самым дорогим трансфером в истории.

Холанд перешёл в «Боруссию» из «Ред Булл Зальцбург» в январе 2020 года. Контракт норвежца со «шмелями» рассчитан до 30 июня 2024 года. В сезоне-2020/2021 форвард сыграл за «Боруссию» 40 матчей, в которых забил 40 голов и отдал 11 голевых передач. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 110 млн.

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