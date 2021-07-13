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12:26 (мск), источник: Sports.Ru

Игроки «Барсы» недовольны руководством. Они не понимают, почему их просят снизить зарплаты, а потом делают трансферы

Сложная финансовая ситуация в «Барселоне» создает напряженность в раздевалке команды.

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Источник: AP 2021

Футболисты понимают, что снижение зарплат — вынужденная мера для «Барсы». Однако им сложно принять тот факт, что клуб активен на трансферном рынке в ситуации, когда денег нет. «Барса» подписала Эмерсона, Эрика Гарсию, Серхио Агуэро и Мемфиса Депая этим летом.

Игроки «Барселоны» задаются вопросом: «Почему вы просите нас снижать зарплаты, а сами подписываете игроков?»

Боссы каталонского клуба ведут тяжелые переговоры с руководством Ла Лиги, чтобы зарегистрировать новичков, а также подписать новый контракт с Лионелем Месси.

Футболисты «Барсы» ждут официального предложения по снижению зарплат и хотят услышать, как клуб собирается компенсировать потери. Есть вариант, при котором «Барса» предложит футболистам еще несколько лет по контракту в обмен на более низкую зарплату или платежи траншами, которые будут распределены на несколько лет.

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Игроки уже пошли на серьезное снижение зарплат, когда началась пандемия коронавируса. Чтобы добиться от них согласия на еще одно понижение, клубу нужно представить им по-настоящему убедительное предложение.

Футболисты не хотят быть единственными, кто прилагает усилия, видя, что «Барса» продолжает подписывать новых игроков, пишет Diario Sport.

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