Игроки «Барсы» недовольны руководством. Они не понимают, почему их просят снизить зарплаты, а потом делают трансферы
Сложная финансовая ситуация в «Барселоне» создает напряженность в раздевалке команды.
Сложная финансовая ситуация в «Барселоне» создает напряженность в раздевалке команды.
Футболисты понимают, что снижение зарплат — вынужденная мера для «Барсы». Однако им сложно принять тот факт, что клуб активен на трансферном рынке в ситуации, когда денег нет. «Барса» подписала Эмерсона, Эрика Гарсию, Серхио Агуэро и Мемфиса Депая этим летом.
Боссы каталонского клуба ведут тяжелые переговоры с руководством Ла Лиги, чтобы зарегистрировать новичков, а также подписать новый контракт с Лионелем Месси.
Футболисты «Барсы» ждут официального предложения по снижению зарплат и хотят услышать, как клуб собирается компенсировать потери. Есть вариант, при котором «Барса» предложит футболистам еще несколько лет по контракту в обмен на более низкую зарплату или платежи траншами, которые будут распределены на несколько лет.
Игроки уже пошли на серьезное снижение зарплат, когда началась пандемия коронавируса. Чтобы добиться от них согласия на еще одно понижение, клубу нужно представить им
Футболисты не хотят быть единственными, кто прилагает усилия, видя, что «Барса» продолжает подписывать новых игроков, пишет Diario Sport.