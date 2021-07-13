«Интер» представил необычную домашнюю форму на сезон-2021/2022
Миланский «Интер» в своём официальном «твиттере» опубликовал фотографии нового домашнего комплекта игровой формы на сезон-2021/2022.
ИнтерЧемпионат Италии: таблица и календарь
Миланский «Интер» в своём официальном «твиттере» опубликовал фотографии нового домашнего комплекта игровой формы на сезон-2021/2022.
Вместо традиционных вертикальных чёрных и синих полос на экипировке присутствует необычный узор, сделанный в синем и
«Интер» в минувшем сезоне стал чемпионом Италии впервые за 11 лет. После окончания кампании главный тренер Антонио Конте покинул клуб