Перес о словах про Рауля и Касильяса: «Эту запись пытались продать много лет. Из-за Суперлиги ее опубликовали сейчас»

«Я считаю, что нужно прояснить несколько вещей, ведь в сегодняшней публикации газеты El Confidencial опубликованы слова, приписанные мне. Воспроизведенные фразы были тайно записаны господином Хосе Антонио Абелланом, который безуспешно пытался продать их в течение многих лет. Удивительно, что газета El Confidencial публикует их сегодня, хотя прошло столько лет.



Это отдельные фразы, которые были вырваны из более обширного контекста. Эти фразы были опубликованы сейчас, и я понимаю, что это связано с моим участием в проекте по созданию европейской Суперлиги. Я передал это дело в руки адвокатов, которые сейчас изучают, какие действия можно предпринять в сложившейся ситуации», — сказано в заявлении Переса.