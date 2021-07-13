«Милан» в ближайшее время объявит о переходе Влашича
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Полузащитник ЦСКА Никола Влашич в ближайшее время перейдет в «Милан», сообщает турецкий журналист Экрем Конур в своем Twitter.
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Полузащитник ЦСКА Никола Влашич в ближайшее время перейдет в «Милан», сообщает турецкий журналист Экрем Конур в своем Twitter.
По информации источника, «россонери» планируют арендовать 23-летнего игрока с правом последующего выкупа за 25 миллионов евро. Руководство армейцев согласилось принять условия «Милана».
Ранее сообщалось о том, что ЦСКА намерен выручить с продажи Влашича 30 миллионов евро, при этом в российском клубе настаивают на полноценном трансфере. В свою очередь, журналист Нобель Урастамян заявлял, что в контракте полузащитника прописана сумма отступных в размере 35 миллионов евро.
Позже агент хорватского футболиста отказался комментировать информацию о переходе своего клиента в стал итальянского клуба.
Влашич перешел в ЦСКА из английского «Эвертона» в 2018 году на правах аренды. На следующий год с хорватским футболистом был заключен полноценный контракт. Его соглашение со столичным клубом истекает летом 2024 года. Всего за «красно-синих» хорват провел 103 матча, в которых забил 33 гола.