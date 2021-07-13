«Милан» в ближайшее время объявит о переходе Влашича

По информации источника, «россонери» планируют арендовать 23-летнего игрока с правом последующего выкупа за 25 миллионов евро. Руководство армейцев согласилось принять условия «Милана».

Ранее сообщалось о том, что ЦСКА намерен выручить с продажи Влашича 30 миллионов евро, при этом в российском клубе настаивают на полноценном трансфере. В свою очередь, журналист Нобель Урастамян заявлял, что в контракте полузащитника прописана сумма отступных в размере 35 миллионов евро.

Позже агент хорватского футболиста отказался комментировать информацию о переходе своего клиента в стал итальянского клуба.