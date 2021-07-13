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13 июля, источник: Спорт-Экспресс

Руй Патрисиу стал новым голкипером «Ромы»

«Рома» официально объявила о том, что голкипер Руй Патрисиу стал новичком команды.

Вулверхэмптон Уондерерс
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Источник: Reuters
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Ранее сообщалось, что «Вулверхэмптон» принял предложение римлян о трансфере 33-летнего португальца в размере 10 миллионов евро. Зарплата Патрисиу в «Роме» составит 2,7 миллиона евро в год.

В сезоне-2020/2021 Патрисиу провел 37 матчей в АПЛ, 10 раз сыграв на ноль и пропустив 51 мяч.

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