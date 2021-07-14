Карлос Бакка подписал контракт с «Гранадой»
Бывший нападающий «Милана» Карлос Бакка стал игроком «Гранады».
Гранада
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Бывший нападающий «Милана» Карлос Бакка стал игроком «Гранады».
34-летний колумбиец подписал контракт с испанским клубом, сообщает сайт команды.
Последним клубом Бакки был «Вильярреал», который он покинул в статусе свободного агента.
В прошлом сезоне Бакка провел во всех турнирах 35 матчей, в которых забил 9 мячей. Вместе с «Вильярреалом» он выиграл Лигу Европы.