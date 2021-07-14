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00:36 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Карлос Бакка подписал контракт с «Гранадой»

Бывший нападающий «Милана» Карлос Бакка стал игроком «Гранады».

Гранада
ВильярреалЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: AP 2021

34-летний колумбиец подписал контракт с испанским клубом, сообщает сайт команды.

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Последним клубом Бакки был «Вильярреал», который он покинул в статусе свободного агента.

В прошлом сезоне Бакка провел во всех турнирах 35 матчей, в которых забил 9 мячей. Вместе с «Вильярреалом» он выиграл Лигу Европы.

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