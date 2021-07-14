Переговоры об обмене Гризманна на Сауля продвинулись. «Барса» и «Атлетико» считают, что сделка будет закрыта

Стороны осознают, что это непростая сделка, однако условия, в которых оказались игроки и клубы, указывают на возможный успех.

«Барселона» высоко ценит Гризманна, однако финансовые проблемы вынуждают каталонский клуб расстаться с французом. После трансферов Серхио Агуэро и Мемфиса Депая позиции Гризманна в команде ослабились, так как аргентинца подписывали, чтобы убедить Лионеля Месси остаться, а форварда сборной Нидерландов очень хотел видеть Роналд Куман. Если Гризманн останется, то почти наверняка станет игроком ротации.

Гризманн занимает четкую позицию: он хочет либо остаться в «Барсе», либо вернуться в «Атлетико».

В окружении Антуана сообщают, что каталонцы пока не выходили на игрока с конкретными предложениями. Английские клубы следят за ситуацией вокруг Гризманна, однако футболиста очень привлекает мысль о возвращении в Мадрид.

Сауль предпочитает переход в «Барселону» вариантам из АПЛ.

Клубы считают, что сделка может завершиться успехом, так как игроки не против такого обмена. Однако, как ожидается, переговоры затянутся. «Барселона» хотела бы получить от «Атлетико» доплату за Гризманна или еще одного игрока.