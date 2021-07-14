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16:15 (мск), источник: Sports.Ru

Месси получит 20 млн евро за первый сезон в «Барсе» по новому контракту. Отступные — 600 млн евро

Нападающий Лионель Месси договорился с «Барселоной» о новом контракте.

Барселона
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Источник: Reuters

Соглашение будет рассчитано на 5 лет, однако в конце сезона-2022/23 Лионель сам решит, хочет ли он продолжить выступления за «Барсу». Возможно, через два года он уйдет в МЛС.

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За первый сезон в «Барсе» по новому контракту аргентинец получит 20 миллионов евро. Сумма во втором сезоне будет выше. Если стороны прекратят сотрудничество в 2023 году, форвард получит серьезную сумму.

Если Лионель останется в «Барсе», то с 2023 года размер выплат начнет постепенно снижаться. В контракте будут прописаны отступные в размере 600 млн евро, сообщает L’Esportiu de Catalunya.

Ранее появилась информация от Diario Sport, согласно которой Месси чувствует в себе силы, чтобы провести еще 5 лет на высоком уровне.

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