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18:23 (мск), источник: Газета.Ру

Президент «Реала» подаст в суд на издание за публикацию скандальных аудиозаписей

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес подаст в суд на издание El Confidencial за публикацию аудиозаписей телефонных разговоров с его участием, сообщает журналист Мельчор Руис в Twitter.

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Источник: AP 2021

По информации источника, функционер уже передал необходимые документы юридической фирме. В ближайшее время он подаст в суд на издание и журналиста Антонио Абельяна за нарушение статьи о защите чести, частной жизни и репутации.

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Аудиозаписи были опубликованы 14 июля. На одной из них Перес назвал бывшего нападающего «Реала» Рауля Гонсалеса и вратаря Икера Касильяса «величайшими аферистами в истории клуба». Также президент «королевского клуба» оскорбительно высказывался о нападающем Криштиану Роналду и бывшего главного тренера «сливочных» Жозе Моуринью.

Перес руководил испанским клубом с 2000 года, однако после неудач «Реала» в 2006-м он покинул пост. Функционер вернулся на прежнюю должность в 2009 году.

Под его руководством «Реал» стал трехкратным чемпионом Испании (2011/12, 2016/17, 2019/20), четырехкратным победителем Лиги чемпионов (2014, 2016, 2017, 2018), трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА (2014, 2016, 2017), двукратным обладателем Кубка Испании (2010/11, 2013/14), трехкратным победителем Суперкубка Испании (2012, 2017, 2019/20) и четырежды победителем Клубного чемпионата мира (2014, 2016, 2017, 2018).

Ранее президент «Реала» заявил, что футбол больше не привлекает молодую аудиторию.

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