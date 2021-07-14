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21:30 (мск), источник: Lenta.Ru

Лучший игрок Евро сменил клуб

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, ставший лучшим игроком чемпионата Европы-2020, перешел во французский ПСЖ.

ПСЖ
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Источник: Reuters

Об этом сообщается на сайте команды. Голкипер сменил клуб на правах свободного агента. Контракт с итальянцем рассчитан до 30 июня 2026 года.

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Доннарумма — воспитанник академий «Наполи» и «Милана». За основную команду «россонери» он выступал с 2015 года. Также на счету спортсмена 33 матча за сборную Италии.

Итальянец был признан лучшим игроком чемпионата Европы по футболу и стал первым вратарем в истории, получившим эту награду.

11 июля сборная Италии обыграла англичан в финале Евро. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Основное и дополнительное время завершились вничью 1:1. В серии послематчевых пенальти сильнее оказались итальянцы — 3:2. Доннарума отразил решающий удар в исполнении Букайо Сака.

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