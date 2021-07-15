«Реал» потерял 300 млн евро за время пандемии. Прибыль в сезоне-2020/21 — 874 тысячи
«Реал» опубликовал финансовый отчет за сезон-2020/21. Мадридский клуб потерял 300 миллионов евро
«Реал» опубликовал финансовый отчет за сезон-2020/21. Мадридский клуб потерял 300 миллионов евро
После принятия ряда мер, призванных сократить убытки, «Реал» сумел закрыть финансовый год-2020/21 с прибылью в 874 тысячи евро после уплаты налогов (313 тысяч — в сезоне-2019/20).
Таким образом, «сливочные» стали одним из немногих
Мадридцы сократили зарплаты на 58 миллионов евро, операционные расходы — на 62 млн, получили 175 млн благодаря продажам и уходу игроков. Чистый долг клуба снизился с 240 миллионов евро до 46 млн. Чистый капитал «Реала» составляет 524 млн, а собственные денежные средства — 122 млн по состоянию на 30 июня 2021 года.