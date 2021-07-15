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09:58 (мск), источник: Sports.Ru

«Реал» потерял 300 млн евро за время пандемии. Прибыль в сезоне-2020/21 — 874 тысячи

«Реал» опубликовал финансовый отчет за сезон-2020/21. Мадридский клуб потерял 300 миллионов евро из-за пандемии COVID-19, начиная с марта 2020 года.

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Источник: Reuters

После принятия ряда мер, призванных сократить убытки, «Реал» сумел закрыть финансовый год-2020/21 с прибылью в 874 тысячи евро после уплаты налогов (313 тысяч — в сезоне-2019/20).

Таким образом, «сливочные» стали одним из немногих топ-клубов Европы, которые не понесли убытков за это время. Согласно исследованию УЕФА, операционные убытки европейских клубов в период с 2019 по 2021 год близки к 6 миллиардам евро.

Мадридцы сократили зарплаты на 58 миллионов евро, операционные расходы — на 62 млн, получили 175 млн благодаря продажам и уходу игроков. Чистый долг клуба снизился с 240 миллионов евро до 46 млн. Чистый капитал «Реала» составляет 524 млн, а собственные денежные средства — 122 млн по состоянию на 30 июня 2021 года.

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