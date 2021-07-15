«Реал» потерял 300 млн евро за время пандемии. Прибыль в сезоне-2020/21 — 874 тысячи

После принятия ряда мер, призванных сократить убытки, «Реал» сумел закрыть финансовый год-2020/21 с прибылью в 874 тысячи евро после уплаты налогов (313 тысяч — в сезоне-2019/20).

Таким образом, «сливочные» стали одним из немногих топ-клубов Европы, которые не понесли убытков за это время. Согласно исследованию УЕФА, операционные убытки европейских клубов в период с 2019 по 2021 год близки к 6 миллиардам евро.