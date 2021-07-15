«Не я первый, не я последний». Чалханоглу — о переходе из «Милана» в «Интер»
27-летний турецкий полузащитник Хакан Чалханоглу высказался о переходе на правах свободного агента из «Милана» в «Интер».
27-летний турецкий полузащитник Хакан Чалханоглу высказался о переходе на правах свободного агента из «Милана» в «Интер».
«Переход из «Интера» в «Милан»? Фанаты создают шумиху — это нормально. Это нормально для такого игрока. Но не я первый, не я последний. Многие футболисты переходили из «Милана» в «Интер» и наоборот. Я просто хочу смотреть на будущее с большим уважением к «Милану».
Сказал ли мне
Чалханоглу подписал с «Интером» контракт на три года. Сообщалось, что по условиям соглашения турок будет получать 5 млн евро за сезон. Ещё 1 млн евро будет прописан в качестве бонусов. Хакан выступал за «Милан» с 2017 года. Турецкий игрок решил не продлевать соглашение с «Миланом», которое истекало 30 июня.