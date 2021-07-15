Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
11.07
Италия
Англия
П 3:2
11
Футбол. Кубок России
14.07
Лада-Тольятти
Спартак Тй
04
Футбол. Кубок России
14.07
Амкар
Тюмень
П 2:3
22
Футбол. Кубок России
14.07
Саранск
Зенит Пн
10
Футбол. Кубок России
14.07
Знамя Труда
Пересвет
П 3:4
11
Футбол. Кубок России
14.07
Красава
Металлург В
30
Все события
Фоторепортажи
21Сборная Италии вышла в финал Евро-2020
16Конор Макгрегор проиграл Дастину Порье на турнире UFC 264
09:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Доннарумма определился с игровым номером в «ПСЖ»

Итальянский вратарь Джанлуиджи Доннарумма, перешедший в «Пари Сен-Жермен», определился с игровым номером, под которым будет выступать в составе парижан.

ПСЖ
Чемпионат Франции: таблица и календарь
Наверх
Источник: AFP 2021

Как сообщает Get French Football News, голкипер будет играть под 50-м номером. В прошлом сезоне этот номер принадлежал другому итальянскому вратарю «ПСЖ» — 18-летнему Денису Франки.

О подписании Доннаруммы было объявлено 14 июля. Итальянский голкипер подписал пятилетний контракт — до 30 июня 2026 года. В конце июня у футболиста истёк контракт с «Миланом». Ранее игроком интересовались «Барселона», «Ювентус», «Рома», «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур».

Во время загрузки произошла ошибка.

В минувшем сезоне Доннарумма провёл за «Милан» 48 матчей. В 15 встречах ему удалось не пропустить ни одного гола. За миланский клуб Джанлуиджи выступал с 2015 года. Голкипер играл в составе сборной Италии на чемпионате Европы — 2020 и стал победителем турнира в составе национальной команды.

Читайте также
 Медведева отказалась ехать на Олимпиаду!
Российских олимпийцев снова поймали на допинге!
В РФС определили приоритетного кандидата на пост тренера сборной
«Зенит» зрелищно представил новую игровую форму (видео)
Воспитанник «Спартака» вернулся в футбол после пяти лет тюрьмы
Сборным России по футболу выработают единый стиль игры
Исследование: как Россия выступит на Олимпиаде в Токио?
Малком: Не вижу в России топ-клубов, кроме «Зенита»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь