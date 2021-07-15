«Барса» представила выездную форму на следующий сезон. Она светло-фиолетовая — так клуб продвигает борьбу за расширение прав женщин

Комплект выполнен в бледно-фиолетовом цвете. Эмблема клуба и спонсорские логотипы сделаны в темно-фиолетовом цвете с переливающимся эффектом.

Клуб отмечает, что дизайн формы продвигает борьбу за расширение прав и возможностей женщин, а также подчеркивает приверженность «Барселоны» развитию женского футбола и роли женщин в спорте.