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12:06 (мск), источник: Sports.Ru

«Барса» представила выездную форму на следующий сезон. Она светло-фиолетовая — так клуб продвигает борьбу за расширение прав женщин

«Барселона» показала комплект выездной формы на сезон-2021/22.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: AP 2021

Комплект выполнен в бледно-фиолетовом цвете. Эмблема клуба и спонсорские логотипы сделаны в темно-фиолетовом цвете с переливающимся эффектом.

Клуб отмечает, что дизайн формы продвигает борьбу за расширение прав и возможностей женщин, а также подчеркивает приверженность «Барселоны» развитию женского футбола и роли женщин в спорте.

Во время загрузки произошла ошибка.

Выпуск формы приурочен к 50-летию женской команды «Барселоны». Технический спонсор «Барселоны» — компания Nike.

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