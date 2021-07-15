«Барса» представила выездную форму на следующий сезон. Она светло-фиолетовая — так клуб продвигает борьбу за расширение прав женщин
«Барселона» показала комплект выездной формы на сезон-2021/22.
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«Барселона» показала комплект выездной формы на сезон-2021/22.
Комплект выполнен в
Клуб отмечает, что дизайн формы продвигает борьбу за расширение прав и возможностей женщин, а также подчеркивает приверженность «Барселоны» развитию женского футбола и роли женщин в спорте.
Выпуск формы приурочен к 50-летию женской команды «Барселоны». Технический спонсор «Барселоны» — компания Nike.