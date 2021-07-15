«Шахтер» подписал очередного новичка перед еврокубками
Сербский полузащитник актауского клуба «Каспий» Стефан Букорац будет выступать за карагандинский «Шахтер». Об этом сообщает
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Сербский полузащитник актауского клуба «Каспий» Стефан Букорац будет выступать за карагандинский «Шахтер». Об этом сообщает
Клубы официально достигли соглашения о переходе футболиста на правах аренды.
Ранее Букорац выступал за сербские «Пролетер», «Доньи Срем», «Металац», грузинское «Динамо», кипрский «Эносис», черногорскую «Младост» и белорусский «Торпедо-БелАЗ».
Напомним, что в летнее трансферное окно состав «горняков» также пополнили голкипер Игорь Трофимец, защитники Абдель Азиз Ламанж, Дэвид Мавутор, Павел Назаренко, полузащитник Эдин Рустемович и форвард Оралхан Омиртаев.
«Шахтер» сыграет во втором отборочном раунде Лиги конференций. На этой стадии соперником карагандинцев выступит румынская «Стяуа». Матчи пройдут 22 и 29 июля.