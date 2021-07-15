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17:51 (мск), источник: Vesti.kz

«Шахтер» подписал очередного новичка перед еврокубками

Сербский полузащитник актауского клуба «Каспий» Стефан Букорац будет выступать за карагандинский «Шахтер». Об этом сообщает пресс-служба «горняков».

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Клубы официально достигли соглашения о переходе футболиста на правах аренды.

Ранее Букорац выступал за сербские «Пролетер», «Доньи Срем», «Металац», грузинское «Динамо», кипрский «Эносис», черногорскую «Младост» и белорусский «Торпедо-БелАЗ».

Напомним, что в летнее трансферное окно состав «горняков» также пополнили голкипер Игорь Трофимец, защитники Абдель Азиз Ламанж, Дэвид Мавутор, Павел Назаренко, полузащитник Эдин Рустемович и форвард Оралхан Омиртаев.

«Шахтер» сыграет во втором отборочном раунде Лиги конференций. На этой стадии соперником карагандинцев выступит румынская «Стяуа». Матчи пройдут 22 и 29 июля.

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