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20:13 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб КПЛ расстался с форвардом зарубежной сборной

Состав футбольной команды «Кызыл-Жар» покинул Эрнист Батырканов. Об этом сообщает пресс-служба петропавловцев.

Кызыл-Жар
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Руководство клуба и нападающий сборной Кыргызстана расторгли контракт по соглашению сторон.

23-летний Батырканов находился в расположении «Кызыл-Жара» с февраля, в семи матчах КПЛ отметился одной результативной передачей. До Казахстана играл за «Дордой» и «Ала-Тоо».

В сборную своей страны вызывается с 2018 года.

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