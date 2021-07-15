Клуб КПЛ расстался с форвардом зарубежной сборной
Состав футбольной команды «Кызыл-Жар» покинул Эрнист Батырканов. Об этом сообщает
Кызыл-Жар
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Состав футбольной команды «Кызыл-Жар» покинул Эрнист Батырканов. Об этом сообщает
Руководство клуба и нападающий сборной Кыргызстана расторгли контракт по соглашению сторон.
23-летний Батырканов находился в расположении «Кызыл-Жара» с февраля, в семи матчах КПЛ отметился одной результативной передачей. До Казахстана играл за «Дордой» и «Ала-Тоо».
В сборную своей страны вызывается с 2018 года.