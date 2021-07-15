«Астана» собралась продать своего лидера в клуб Владимира Вайсса

В столичный клуб пришел официальный запрос на трансфер игрока. Интерес к Барсегяну имеет «Слован» из Словакии, который тренирует бывший наставник «Кайрата» Владимир Вайсс.

Заинтересованность в Барсегяне команда из Братиславы начала проявлять еще месяц назад. Теперь же стороны договорились о сумме трансфера. «Астана» заработает на Барсегяне приличную сумму, так как не собирается отпускать его бесплатно.

Ранее в «Слован» перешел бывший лидер «Тобола» Джаба Канкава, который знаком Вайссу по совместной работе в сборной Грузии.

Напомним, Барсегян выступает за «Астану» с 2020 года, до этого он защищал цвета «Кайсара». В нынешнем чемпионате он провел 18 матчей, в которых забил пять мячей и отдал шесть ассистов.